Пострадавших и погибших нет, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщает ГУ МЧС России по региону

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Шесть вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Ин в Еврейской автономной области (ЕАО). Пострадавших и погибших нет, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"В 18:30 (11:30 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о сходе шести вагонов с дизтопливом на станции Ин на 13-м пути в Смидовичском районе. Четыре вагона на путях, два вагона лежат на боку. На движение поездов ситуация не повлияла, течи нет. Пострадавших и погибших не зарегистрировано", - цитируют в сообщении исполняющего обязанности начальника управления Алексея Шапошникова.

На место происшествия выезжали семь сотрудников и три единицы техники от МЧС России.