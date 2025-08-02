На территориях Демянского, Новгородского, Окуловского, Пестовского и Солецкого районов ведутся восстановительные работы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Отключение электроэнергии произошло из-за непогоды в 34 населенных пунктах Новгородской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ведомство проводит проверку.

"Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении. Установлено, что накануне в связи с ухудшением погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 34 населенных пунктах области, в которых проживает свыше 832 человек", - указано в сообщении.

Отключение электроэнергии зафиксировано на территориях Демянского, Новгородского, Окуловского, Пестовского, Солецкого районов. В настоящее время ведутся восстановительные работы, привлечен 15 бригад энергетиков.

Прокуратура области организовала надзорное сопровождение мероприятий, направленных на своевременную ликвидацию последствий природной стихии. Ход работ до полного восстановления электроснабжения в обесточенных населенных пунктах находится на личном контроле прокурора области.