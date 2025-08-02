В Энергодаре женщина погибла из-за атаки беспилотника ВСУ

Еще один мужчина ранен и ему оказывается необходимая помощь, сообщил мэр города Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Женщина погибла, мужчина получил ранения из-за атаки украинского БПЛА на Энергодар Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Максим Пухов.

"Погибла женщина. Мужчина ранен, эвакуирован. Ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В районе места происшествия в настоящее время фиксируется присутствие нескольких вражеских БПЛА. Это, по словам Пухова, существенно затрудняет возможности экстренных служб по оказанию помощи пострадавшим и проведению необходимых работ.

Мэр призвал горожан соблюдать максимальную осторожность по всему городу, по возможности оставаться в укрытиях или безопасных местах.