Их жизни ничего не угрожает, сообщил глава региона Олег Мельниченко

ПЕНЗА, 2 августа. /ТАСС/. Три человека, по уточненным данным, пострадали во время утренней атаки БПЛА на Пензу. Их жизни ничего не угрожает, сообщил глава региона Олег Мельниченко в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал об одной погибшей и двоих пострадавших в результате утренней атаки дронов ВСУ на Пензу.

"Сегодня совершена вторая за неделю атака дронов на объект пензенской промышленности. Вынужден сообщить очень тяжелую новость: в результате атаки погибла женщина, еще три человека - сотрудники предприятия - пострадали. Они ранены, угрозы для их жизни и здоровья нет", - сказал Мельниченко.

Он отметил, что семье погибшей выплатят 1 млн рублей в виде материальной помощи, пострадавшим - по 500 тыс. рублей.