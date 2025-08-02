Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая, сообщили в пресс-службе столичного главка следственного комитета

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство троих человек на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Гагаринским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая.

Утром в субботу в жилом многоэтажном доме на улице Обручева мужчина ранил троих своих родственников, после чего покончил с собой. Пострадавшие госпитализированы. По данным правоохранительных органов, погибший состоял на учете у психиатра.