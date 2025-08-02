ВС Иордании уничтожили двух членов вооруженной группировки на границе с Сирией

Остальные участники группы отступили на сирийскую территорию

ТУНИС, 2 августа. /ТАСС/. Иорданские пограничники пресекли попытку незаконного проникновения вооруженной группы из Сирии. Об этом сообщило агентство Petra.

По его информации, "в результате перестрелки погибли двое" членов группировки, остальные "отступили на территорию Сирии".

В начале января 2025 года после смены власти в Сирии Дамаск и Амман договорились о создании комитета для обеспечения безопасности границы между странами. Глава МИД в сирийском переходном правительстве Асаад аш-Шейбани подчеркнул, что новый период в истории Сирии "положил конец угрозам безопасности Иордании".