Народному артисту требуется постоянный уход, сообщил концертный директор актера Вячеслав Смородинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско, который накануне попал в больницу в Санкт-Петербурге, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС концертный директор актера Вячеслав Смородинов.

"Информации подробной пока нет. <…> Тяжелое состояние. Врачи кормят через зонд. <…> Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов", - сказал Смородинов.

Информация о госпитализации Краско появилась в местных СМИ 1 августа.

Иван Краско - выдающийся российский актер театра и кино, народный артист РФ. Начал карьеру как офицер-артиллерист, окончив военно-морское училище в 1953 году, но затем радикально сменил путь, получив высшее образование в Ленинградском театральном институте.

Уже 60 лет (с 1965 года) служит в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где сыграл десятки значительных ролей классического и современного репертуара. Снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, включая работы с режиссерами Владимиром Бортко ("Афганский излом", "Тарас Бульба"), Станиславом Ростоцким, Виктором Трегубовичем.