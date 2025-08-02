Радиационный фон остается в пределах нормы, сообщили на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после ударов ВСУ нет, радиационный фон остается в пределах нормы. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"В настоящее время угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС нет. Работа станции осуществляется в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (зоне наблюдения) находится в пределах естественных природных значений, соответствует норме и не представляет опасности для населения или окружающей среды. Мониторинг радиационной обстановки ведется в непрерывном режиме. Ситуация находится под постоянным контролем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате артиллерийского обстрела ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции произошло возгорание на территории промышленной зоны. При осмотре территории также был обнаружен легковой автомобиль, не имевший отношения к работе АЭС, в котором был обнаружен один погибший гражданский человек.

Пожарные подразделения МЧС приступили к тушению пожара на территории промышленной зоны. В ходе этих работ, направленных на обеспечение безопасности АЭС, одна из пожарных машин МЧС подверглась целенаправленной атаке с использованием беспилотного летательного аппарата ВСУ. Пострадавших среди персонала станции и пожарных расчетов нет. Благодаря оперативным и слаженным действиям аварийно-спасательных формирований пожар на территории промышленной зоны был локализован.

Администрация Запорожской АЭС заявила, что атаки ВСУ, приведшие к гибели мирного гражданина и направленные против персонала, обеспечивающего ядерную и радиационную безопасность, являются абсолютно недопустимыми.