В Запорожской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали от артобстрела ВСУ в Васильевке Запорожской области, состояние стабильное, им оказывается помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"От атак противника пострадала Васильевка, в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получили мужчины 1986 и 1956 года рождения и женщина 1952 года рождения. Состояние пострадавших стабильное, им оказывается помощь", - написал Балицкий.

Он напомнил, что БПЛА ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Энергодаре, в результате погибла женщина и пострадал мужчина.

Балицкий отметил, что опасность повторных ударов сохраняется.