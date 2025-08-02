Израиль уничтожил батальон "Хан-Юнис" радикального движения ХАМАС

Во время операции израильские военнослужащие обнаружили нескольких боевиков, выходящих из шахты туннеля, которые сдались войскам, отметили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации действовавшего на юге сектора Газа батальона "Хан-Юнис" радикального палестинского движения ХАМАС. По данным армейской пресс-службы, последние участники этого подразделения сдались 2 августа израильским военным.

"Батальон "Хан-Юнис" (назван по имени города на юге сектора Газа - прим. ТАСС), который представлял угрозу для города Сдерот (расположен на юге Израиля - прим. ТАСС), уничтожен. Это еще одно достижение в рамках операции "Колесницы Гидеона", - говорится в заявлении пресс-службы. В ведомстве добавили, что "сегодня (2 августа - прим. ТАСС), боевая группа батальона "Гивати" под командованием 162-й дивизии действовала в районе Хан-Юниса". "Во время операции военнослужащие обнаружили нескольких боевиков, выходящих из шахты туннеля, которые сдались войскам", - продолжили в пресс-службе.

Армия Израиля 18 мая объявила о начале боевых действий в северных и южных районах палестинского анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в Газе израильских заложников.