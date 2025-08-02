Также в Великих Копанях повреждены автозаправка, грузовик и частный жилой дом, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 2 августа. /ТАСС/. Два человека получили ранения за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

"За последние 24 часа в результате обстрелов со стороны киевского режима пострадали два мирных жителя. В Новой Каховке ранен мужчина 1993 года рождения. Доставлен в местную больницу. Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Пролетарке, его водитель пострадал. Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами", - написал он в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, в Великих Копанях повреждены автозаправка, грузовик и частный жилой дом. В Раденске снаряд попал в административное здание. В Новой Каховке в результате обстрела загорелись грузовик и угольный склад.

Вспыхнули 14 пожаров на территории Алешкинского, Голопристанского, Каховского, Скадовского, Горностаевского, Верхнерогачикского и Новотроицкого округов. Общая площадь возгораний превысила 160 гектаров. Все очаги потушены.

Также ВСУ обстрелял Алешки, Каховку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку.