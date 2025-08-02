В Псковской области без электричества остались около 3 тыс. человек

Работы по восстановлению электроснабжения ведут 95 бригад, сообщил глава региона Михаил Ведерников

ПСКОВ, 2 августа. /ТАСС/. Электроснабжение отключено у 3 тыс. человек в Псковской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников. Ведутся работы по восстановлению.

"Бригады Россетей продолжают работы по восстановлению электроснабжения. На сегодняшний день без электричества остаются чуть более 3 тысяч жителей области", - отметил губернатор.

Отключенных объектов ЖКХ и соцсферы нет. Работы по восстановлению электроснабжения ведут 95 бригад, это 288 человек и 105 единиц техники. На помощь псковским специалистам едут шесть бригад из Вологды, они должны прибыть уже сегодня.