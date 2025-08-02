По факту происшествия начата доследственная проверка

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Судоводитель, который вместе с друзьями на своем катере врезался в баржу в акватории Волги в Тверской области, не имел прав на управление судном и был пьян. Об этом сообщает УТ МВД РФ по ЦФО.

"В ходе проверки установлено, что водитель катера в настоящее время не имел прав на управление маломерным судном. Медиками предварительно установлено у него состояние алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе управления.

По факту ЧП начата доследственная проверка.

1 августа на акватории Волги в районе н. п. Староселка Калязинского округа Тверской области катер врезался в баржу. Пострадали четыре человека, находившихся в лодке, трое госпитализированы.