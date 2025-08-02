Еще шесть пострадали, сообщили в ГУ МЧС по республике

ИЖЕВСК, 2 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и шестеро пострадали в результате столкновения автомобилей Lada Vesta и Chevrolet Niva на трассе в Удмуртии. Травмы получили трое детей, погибли две женщины, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Сообщение об аварии поступило сегодня в 12:18 (11:18 мск - прим. ТАСС). На автодороге Можга - Бемыж возле с. Поршур столкнулись два легковых автомобиля - Chevrolet Niva и Lada Vesta. К сожалению, в результате ДТП пострадали 8 человек, в том числе 3 детей, из них погибли 2 женщины (пассажиры Niva)", - указано в сообщении.

Пожарные МЧС России провели деблокирование зажатой девушки и двух погибших. Причина ДТП устанавливается Госавтоинспекцией региона.