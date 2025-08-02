В регионе действует режим ЧС из-за природных пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Запрет на посещение лесов со 2 августа ввели в Костомукшском округе и Пудожском районе Карелии, сообщает пресс-служба главы республики. В регионе действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

"Глава Карелии внес изменения в ранее изданный Указ о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров. Ранее с 30 июля запрет на посещение лесов был введен на территории Муезерского и Лоухского районов. С сегодняшнего дня запрет действует в Костомукшском округе и Пудожском районе", - указано в сообщении.

Решение о введении дополнительных мер безопасности было принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики.

Арендаторы лесных участков выставят заградительные шлагбаумы на лесных дорогах. Лесничества установят предупредительные аншлаги, а также посты совместно с МВД.

На территории Карелии действуют 37 лесных пожаров, общая площадь которых составляет около 1 697 га, что примерно на 17,5% больше, чем днем ранее (1 442 га). Самые крупные пожары наблюдаются в Лоухском (554 га, 83 га, 83 га) и Муезерском районе (490 га, 130 га). Все они произошли из-за сухих гроз. В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации.