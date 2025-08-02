Еще шесть человек пострадали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике

ЧЕБОКСАРЫ, 2 августа. /ТАСС/. Мужчина развел огонь для дезинфекции подвала своего гаража дымом от хвойных шишек в Чувашии, в результате он погиб от отравления продуктами горения. Также пострадали шесть человек - дочь и соседи погибшего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"В селе Чурачики Цивильского муниципального округа мужчина 1939 года рождения с целью дезинфекции подвала своего гаража от плесени и грибков с помощью дыма от шишек хвойных деревьев, развел там огонь. В результате мужчина погиб от отравления продуктами горения. Также пострадали еще 6 человек: дочь и соседи погибшего, которые попытались его спасти", - указано в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в токсикологическое отделение медицинского учреждения. По факту происшествия следственными органами проводится доследственная проверка.