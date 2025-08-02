Пожар на площади 750 кв. м произошел в селе Богородск Пермского края, сообщили в МЧС России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 750 кв. м произошел в селе Богородск Пермского края из-за попадания петарды в ангар. Сгорело 180 тонн сена, возбуждено уголовное дело, сообщили в МЧС России.

"В селе Богородск подросток играл с петардами, одна из которых угодила в ангар. Пожар причинил крупный материальный ущерб чужому имуществу. Пламя на 750 кв. м ликвидировали 14 огнеборцев и пять единиц техники. Сгорели ангар и 180 тонн сена. Дознаватель МЧС России возбудил уголовное дело", - говорится в сообщении.