Основную часть багажа отправят дополнительным рейсом, который прибывает в аэропорт 2 августа в 22:38 мск

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Доставка 53 мест багажа на рейс TK-415 Стамбул - Москва задерживается. Об этом сообщил аэропорт Внуково в своем Telegram-канале.

"Уважаемые пассажиры рейса TK-415 Стамбул - Москва (время прибытия по расписанию: 02.08.2025 18:01)! К сожалению, на вашем рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основную часть багажа отправят дополнительным рейсом TK-411 Стамбул - Москва, который прибывает 2 августа в 22:38 мск. Во Внуково уточнили, что информацию о порядке получения багажа можно узнать у представителей авиаперевозчика в аэропорту прибытия, а также по телефону службы розыска багажа, которая работает круглосуточно.