Пострадавшие получили легкие ранения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 2 августа. /ТАСС/. Два мирных жителя пострадали в результате атаки FPV-дронов на жилой дом в поселке Суземка Брянской области.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь", - написал он.

По словам губернатора, в результате сбора взрывного устройства в доме повреждена кровля. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.