Также 51-летняя женщина получила ранения, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Украинский беспилотник вечером в понедельник ударил по гражданскому автомобилю на въезде в поселок Нижняя Дуванка Сватовского муниципального округа Луганской Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, 30-летний мужчина погиб, 51-летняя женщина получила ранения.

"Поступила информация об ударе вражеского БПЛА по гражданскому автомобилю на въезде в поселок Нижняя Дуванка. Обстрел вооруженные формирования Украины произвели примерно в 19:45 мск 4 августа. Мужчина 1995 года, к сожалению, скончался. Женщина 1974 года доставлена в больницу. <...> Обстрел был произведен по автомобилю ВАЗ-2105. То есть, это сугубо гражданский автомобиль", - сказал он.

Марочко уточнил, что у раненой женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения левой голени. Ее госпитализировали в центральную городскую больницу Сватово.