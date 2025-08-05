В ЛНР при ударе БПЛА ВСУ погибли четверо сотрудников сватовского водоканала

Еще два человека получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Четверо сотрудников муниципального унитарного предприятия "Сватовский водоканал" в Луганской Народной Республике погибли в результате удара украинского БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня Сватовский муниципальный округ весь день под ударами киевских силовиков. Четыре сотрудника Сватовского водоканала погибли в результате обстрела вражескими беспилотниками. <...> В результате обстрелов два человека ранены. За их жизнь борются врачи", - написал Пасечник.

Глава региона добавил, что вражеским БПЛА также был атакован Сватовский маслозавод. Предварительно, при ударе ВСУ по нему пострадавших нет, при этом повреждены три автомобиля, один из которых - для подвода воды. "Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР работают на месте обстрелов и фиксируют преступления киевского режима", - сообщил он.

Пасечник также выразил соболезнования семьям погибших коммунальщиков и пожелал выздоровления раненым.

В оперативных службах республики ранее ТАСС сообщали, что погибли трое, двое получили ранения.

"В районе 15:10 мск произведен удар БПЛА по служебному автомобилю муниципального унитарного предприятия "Сватовский водоканал". Погибли три человека: мужчины 1975, 1963, и 1983 года рождения", - сказал собеседник агентства. Еще двое сотрудников водоканала - мужчины 1965 и 1963 года рождения - госпитализированы с ранениями в центральную городскую больницу Сватово.

В новость внесены изменения (18:47 мск) - добавлена информация об увеличении числа погибших.