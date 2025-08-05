После нейтрализации дрон вывезли для изучения, отметила генпрокурор Нида Грунскене

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. В беспилотном летательном аппарате, упавшем на прошлой неделе в районе полигона Гайжюнай в Йоновском районе Литвы, были обнаружены 2 кг взрывчатого вещества. Об этом сообщила журналистам генеральный прокурор Нида Грунскене.

"В ходе осмотра беспилотника установлено, что он был оснащен взрывным зарядом, который военные успешно нейтрализовали", - сказала она.

Как отметила генпрокурор, после нейтрализации дрон был вывезен для изучения.

28 июля жители Вильнюса сообщили в полицию о БПЛА, замеченном над столицей на высоте 200 м. Затем беспилотник был потерян из виду, поиски были безуспешными. 1 августа его нашли упавшим на землю на военном полигоне Гайжюнай.

Военные склоняются к версии, что БПЛА над Украиной подвергся воздействию систем борьбы с беспилотниками, сбился с курса и через Белоруссию попал в Литву.