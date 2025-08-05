Подсудимый полностью признал свою вину

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Никулинский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего заместителя начальника отдела выездных проверок ФНС России Виталия Ивахника за получение взятки и превышение полномочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговором Никулинского районного суда Ивахник Виталий Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие послдествия), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подсудимый полностью признал свою вину.

Виталий Ивахник был замглавы отдела ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3. Он работал в налоговой службе более 10 лет, в том числе три года на руководящей должности.