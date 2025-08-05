Александр Федоров заявил, что лишь частично признает свою вину и связывает ее с недостаточным контролем за действиями финансовых служб

КАЛИНИНГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Бывший ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александр Федоров, которого обвиняют в присвоении и растрате крупных денежных средств, лишь частично признает свою вину и связывает ее с недостаточным контролем за действиями финансовых служб.

"Я частично признаю вину, а именно как управленческую и моральную ответственность и недостаток контроля за действиями финансового подразделения, бездействием бухгалтерии, бездействием службы безопасности. Это моя вина и я ее уже искупаю. В остальном вину не признаю", - сказал Федоров в Ленинградском районном суде Калининграда, передает корреспондент ТАСС.

Его заместитель Елена Мялкина, которая также оказалась на скамье подсудимых, отметила, что также признает вину частично, и заявила, что находилась под эмоциональным давлением.

"Вину признаю частично. Согласна, что перечисленные в постановлении факты имели место быть. Однако я не вступала в группу с Федоровым с целью дальнейшего извлечения денежных средств, я только выполняла его указания под эмоциональным давлением. Все денежные средства, которые собирала от сотрудников, я передавала Федорову. Все денежные средств он оставлял у себя и расходовал по своему усмотрению. Мне от Федорова также денежных средств не поступало", - заявила она.

Первое заседание суда по резонансному делу бывшего ректора БФУ Федорова и его заместителя Мялкиной о присвоении и растрате крупных денежных средств прошло 5 августа в Ленинградском районном суде Калининграда. На нем огласили обвинение. В зале присутствовали коллеги фигурантов дела, мать Федорова. По словам судьи Елены Зиминой, следующее заседание состоится 12 августа.

История вопроса

Ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину задержали 8 июля 2024 года, 10 июля суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в совершения преступления, предусмотренного статьей о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Федоров с тех пор находится под стажей, Мялкину в сентябре 2024 года суд перевел под домашний арест.

Следствием было установлено, что с декабря 2019 по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета. Через Мялкину деньги передавали и Федорову, который их присваивал и расходовал на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых. О завершении расследования уголовного дела СК сообщил 2 июля 2025 года, фигурантов обвинили в совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). В рамках расследования следствием был собран "убедительный объем доказательств, в полном объеме изобличающих фигурантов в содеянном". В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-разыскных мероприятий. Следствием установлено, что сумма ущерба, причиненного вузу действиями обвиняемых, составила 35,1 млн рублей.

На стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету. В середине июля сообщалось, что экс-ректор попросил суд продлить ему срок пребывания под стражей, поскольку ему "некуда идти", так как имущество он продал, чтобы возместить ущерб.

Федоров был назначен ректором Балтийского федерального университета распоряжением председателя правительства РФ от 16 июля 2020 года сроком на пять лет. В том же году он вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию. На его счету более 130 научных трудов. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта является одним из 10 федеральных университетов, действующих в России.