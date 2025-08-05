Иностранец получил год колонии за осквернение Вечного огня в Туле

Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, сообщили в пресс-служба Тульского областного суда

ТУЛА, 5 августа. /ТАСС/. Тульский областной суд приговорил к году в колонии-поселении иностранного гражданина за осквернение Вечного огня у мемориала героям Великой Отечественной войны в Туле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба Тульского областного суда.

"Судом установлено, что гражданин Республики Азербайджан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление, предусмотренное ст. 354.1 ч. 3 УК РФ (реабилитация нацизма). <…> Приговором Тульского областного суда гражданину Республики Азербайджан назначен 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что 26 марта нелегальный мигрант в присутствии свидетелей осквернил Вечный огонь у мемориального комплекса "Героическим защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны" возле центрального автовокзала города. В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В марте пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщала, что иностранный гражданин в состоянии алкогольного опьянения осквернил Вечный огонь у мемориала, установленного на площади Победы в Туле. Свидетелями произошедшего стали прохожие, которые и сообщили о преступлении. Оперативники регионального управления ФСБ и Центра по противодействия экстремизму (ЦПЭ) УМВД по Тульской области доставили нарушителя в следственный отдел.