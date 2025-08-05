Электроснабжение восстановлено во всех домах, сообщил оперштаб региона

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления в Туапсинском районе. Электроснабжение восстановлено во всех домах, сообщил оперштаб региона.

"В Туапсинском округе завершены основные работы по ликвидации последствий подтопления. Вода сошла со всех подтопленных территорий, откачано более 11 тысяч кубометров воды. <…> Электроснабжение восстановлено во всех домах. Завершаются работы по восстановлению водоснабжения в Новомихайловке только для верхних этажей многоквартирных домов (около 1 тыс. человек). В остальных жилых зданиях и объектах социальной инфраструктуры водоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении. Уточняется, что комиссиями обследовано 448 жилых домов. Прием заявок на оказание финансовой помощи продолжается.

Сейчас главной задачей в районе является расчистка дворов и домов от грязи, вывоз пострадавшей мебели и восстановление бытовых условий для жителей. Особое внимание уделяется соцобъектам: школе № 30, стадиону "Юность" и детскому саду № 10 в поселке Новомихайловский. На этих объектах работают более 130 человек и 15 единиц техники, при необходимости привлекаются дополнительные силы.

Для оперативной расчистки территорий задействованы "Кубань-спас", Противопожарная служба Кубани, МЧС России, казаки и волонтеры. С утра прибыли дополнительные средства и рабочие группы. Всего к работам привлечено 870 человек и 103 единицы техники.

Наиболее сложной остается ситуация в селе Лермонтово. Там приступили к строительству подрусловой ветки водовода для восстановления водоснабжения. Прокладка коммуникаций методом горизонтального бурения должна быть завершена до конца суток 7 августа.

Накануне в Туапсинском районе в результате сильного дождя и поднятия воды в зоне подтопления оказались порядка 400 домов. По предварительным данным, были подтоплены 214 дворов, в 167 домов зашла вода в поселке Новомихайловский. Были развернуты пункты временного размещения. В районе ввели муниципальный режим ЧС.