Артема Сафиуллина арестовали до 25 сентября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Депутата Оренбургского городского совета, являющегося директором строительной организации, обвинили в мошенничестве при выполнении условий муниципального контракта. Ущерб составил около 30 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области, где был арестован фигурант.

Речь идет о заместителе председателя горсовета Оренбурга Артеме Сафиуллине. По версии следствия, в 2023 году администрация Чкаловска заключила контракт со строительной организацией на реконструкцию очистных сооружений. "В рамках данного контракта обвиняемый, являясь представителем подрядчика, с целью хищения бюджетных денежных средств с привлечением неустановленных лиц заключил дополнительное соглашение к нему, в котором фактическая стоимость приобретенного для поставки оборудования и цена работ была завышена. По окончании исполнения контракта администрацией города, введенной в заблуждение, в адрес подрядчика излишне перечислены бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал Сафиуллина до 25 сентября. "Единая Россия" приостановила его членство в партии.