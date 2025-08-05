Суд отклонил ходатайство защиты экс-ректора БФУ отправить его на СВО

Ряд нормативных актов не возлагает на суд обязанности "уведомлять кого-либо о желании подсудимого заключить контракт о прохождении военной службы", пояснила судья Елена Зимина

КАЛИНИНГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Суд в Калининграде отклонил ходатайство защиты бывшего ректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Александра Федорова, обвиняемого в растрате денежных средств, отправить его в зону СВО.

"Подсудимый, находясь в условиях изоляции, в условиях содержания под стражей самостоятельно, а также через защитников имеет право обратиться в военный комиссариат с соответствующим ходатайством", - сказала судья Елена Зимина на первом заседании суда в Калининграде по резонансному делу бывшего ректора БФУ и его заместителя Елены Мялкиной.

Судья пояснила, что ряд нормативных актов не возлагает на суд обязанности "уведомлять кого-либо о желании подсудимого заключить контракт о прохождении военной службы".

"Нам отказано [в ходатайстве]", - сказала ТАСС адвокат Федорова Анастасия Резникова.

Как заявила на суде сторона защиты, подсудимый Федоров желает воспользоваться своим правом принять участие в СВО, и в его случае законодательство не препятствует заключению им контракта с Министерством обороны о прохождении военной службы и приеме на военную службу в период мобилизации. "Мы просим суд уведомить военный комиссариат Калининградской области, а также начальника пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда города Калининграда о желании обвиняемого Федорова воспользоваться предоставленным ему законом правом на заключением контракта с обязательным указанием на то, что судом будет удовлетворено соответствующее ходатайство военных властей о приостановлении производства по уголовному делу в случае призыва обвиняемого", - отметил один из адвокатов Федорова.

О деле

Ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину задержали 8 июля 2024 года, 10 июля суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в совершения преступления, предусмотренного статьей о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Федоров с тех пор находится под стажей, Мялкина - под домашним арестом. Следствием было установлено, что с декабря 2019 г. по июль 2024 г. обвиняемые организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета. Через Мялкину деньги передавали и Федорову, который их присваивал и расходовал на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых. О завершении расследования уголовного дела СК сообщил 2 июля 2025 года, фигурантов обвинили в совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Следствием установлено, что сумма ущерба, причиненного вузу действиями обвиняемых, составила 35,1 млн рублей.

Экс-ректор ранее несколько раз изъявлял желание заключить контракт с Минобороны РФ, чтобы убыть в зону СВО.

Федоров был назначен ректором Балтийского федерального университета распоряжением председателя правительства РФ от 16 июля 2020 года сроком на пять лет. В том же году он вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию.