Как отметил врио губернатора региона, они во многом повторяли преступления и злодеяния нацистов времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украинские войска повторили преступления фашистов и вели себя как оккупанты во время вторжения в Курскую область. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн корреспондентам ТАСС, снявшим специальный репортаж о преступлениях ВСУ в Курской области.

"Вторжение на нашу территорию и захват ряда населенных пунктов - это не просто нарушение нашей территориальной целостности. Вэсэушники и наемники, а их было очень много, вели себя как настоящие оккупанты. Они во многом повторяли преступления и злодеяния нацистов времен Великой Отечественной войны. История сделала круг. Прошло 8 с лишним десятилетий и в тех же самых районах, которые были захвачены фашистами тогда, снова стали хозяйничать их наследники, снова расстрелы мирных жителей, снова казни, снова уничтожение гражданской инфраструктуры", - отметил Хинштейн.

Специальный репортаж ТАСС будет опубликован на ресурсах агентства в 05:30 мск. В него вошли рассказы 9 пленных. Пятеро из них были взяты в плен в Курской области во время вторжения, четверо - в Харьковской и Сумской, но их подразделения участвовали в атаке на российский регион.

В репортаже использованы кадры Минобороны России, ФСБ России, СК России, а также специальных корреспондентов ТАСС Валерия Стурита и Михаила Скуратова.