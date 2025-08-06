Вербовщики искали психологически готовых людей для совершения теракта в "Крокусе"

Об этом сообщается в документе, с которым ознакомился ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Исполнители и пособники теракта в концертном зале "Крокус сити холл" подходили для совершения преступлений террористической направленности в составе террористической организации психологически, по такому принципу вербовщики вербовали фигурантов. Об этом сообщается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Организаторы и кураторы вовлекали новых участников террористического сообщества, отдавая предпочтение лицам, психологически готовым принять участие в совершении преступлений террористической направленности", - отмечается в документе.

Накануне четверо непосредственных исполнителей теракта - Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода - признали свою вину и раскаялись в содеянном.