По версии следствия, Дмитрий Цыпляков самостоятельно вышел на сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вступил в террористическое сообщество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Сторона защиты обжаловала приговор Южного окружного военного суда в отношении участника террористического сообщества Дмитрия Цыплякова, осужденного на 20 лет за подготовку взрыва в здании военной комендатуры города Васильевки Запорожской области по заданию разведки Украины. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Жалоба защитника Цыплякова поступила в суд", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, осужденный самостоятельно вышел на сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вступил в созданное террористическое сообщество. Руководством сообщества было принято решение о взрыве здания военной комендатуры города Васильевки. В августе 2024 года фигурант забрал из тайника взрывчатое вещество и электродетонаторы для дальнейшего сбора взрывного устройства, которое планировалось использовать для теракта. Довести до конца задуманное он не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В его отношении расследовали дело по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (подготовка теракта), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.