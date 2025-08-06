В поселке Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли два человека

Причина возгорания устанавливается, сообщили в региональном главке МЧС

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом доме в поселке Бектыш Челябинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

"В поселке Бектыш Еткульского муниципального округа произошел пожар в СНТ "Восход": загорелись баня и садовый дом. В ходе тушения звеном газодымозащитной службы обнаружены тела двух человек - мужчины и женщины. Позднее время, состояние сна и отсутствие в жилье пожарных извещателей не оставили людям шанса на спасение", - сказано в сообщении.

Пожар ликвидирован на площади 8 кв. м, причина возгорания устанавливается.