Из них 1,5 года мужчина проведет в тюрьме, оставшуюся часть - в колонии строгого режима

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Жителя Алтайского района Хакасии приговорили к 3,5 года лишения свободы за призывы к убийствам русскоязычных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ установлен местный житель <…> 1994 года рождения, который являлся активистом запрещенного в России экстремистского движения и разделял враждебное отношение к проведению специальной военной операции. В 2023 году злоумышленник на украинском канале мессенджера Telegram неоднократно публиковал комментарии с положительной оценкой деятельности боевиков киевского режима, связанной с насилием и убийством российских граждан и военнослужащих, а также высказывания о необходимости истребления русскоязычного населения и организации однонационального украинского государства", - говорится в сообщении.

Второй восточный окружной суд признал его виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему назначено наказания в виде лишения 3,5 года лишения свободы, из них 1,5 года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть - в колонии строгого режима. Также на два года ему запрещено администрировать сайты. Свою вину он признал и содействовал следствию.