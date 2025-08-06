Как сообщили в ГУ МВД Кемеровской области, в отношении женщины завели уголовное дело

КЕМЕРОВО, 6 августа. /ТАСС/. Управляющая гостиницей в городе Белово Кемеровской области обвиняется в фиктивной постановке на учет более 50 мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"Сотрудники уголовного розыска и специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России "Беловский" при проведении проверочных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства получили информацию, что группа иностранных граждан поставлена на учет в гостевом доме. Однако оказалось, что данные лица в помещение не заезжали, а фактически проживают по другому адресу. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2024 году управляющая гостиницы потребовала от администраторов заполнить документы о заселении 52 иностранных граждан. Фактически помещения им предоставлены не были. Уточняется, что мигранты прибыли на территорию России для строительства зданий и проживали в общежитии. Их постановка на учет была аннулирована, и граждане были зарегистрированы по месту фактического проживания.

В результате возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Документы направлены на рассмотрение в Беловский городской суд. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.