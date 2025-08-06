Речь идет о поселках Златоустовск, Ольгинск и селе Ивановское

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 августа. /ТАСС/. Поселки Златоустовск, Ольгинск и село Ивановское в Селемджинском районе Амурской области оказались отрезанными после подтопления дороги местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"В Селемджинском районе после обильных осадков и стока дождевых вод в реки Курумкан, Сугода и Большой Караурак произошло подтопление 3 участков автомобильных дорог. На 45-м км автодороги местного значения Экимчан - Златоустовск дорожное полотно повреждено. Без транспортного сообщения остались три населенных пункта: поселок Златоустовск, село Ивановское, поселок Ольгинск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организовано информирование населения, жалоб от жителей не поступало. В населенных пунктах нет больных, требующих экстренной госпитализации. Запасы продуктов и медикаментов имеются в достаточном количестве.

Помимо этого, был подтоплен участок на 16-м км автодороги регионального значения Экимчан - Февральск - Введеновка. Произошел выход воды на дорожное полотно. Проезд возможен для всех видов транспорта. На 28-м км автодороги местного значения Коболдо - Огоджа произошел размыв дорожного полотна, здесь имеются альтернативные пути объезда поврежденного участка дороги.