Исполнители и пособники теракта в "Крокусе" использовали сленг и псевдонимы для общения

Зачастую они не знали настоящих имен других участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Исполнители и пособники террористического акта в "Крокус сити холле" использовали особый сленг и псевдонимы для общения друг с другом, отмечается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Также в целях конспирации члены террористической организации использовали в разговорах между собой специальные речевые обороты (сленг), друг друга именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), зачастую не зная настоящих имен участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность", - отмечается в материалах.

В понедельник четверо непосредственных исполнителей теракта - Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода - признали свою вину и раскаялись в содеянном.