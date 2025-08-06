Для обезвреживания взрывного устройства вызвали саперную группу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны подавили БПЛА самолетного типа в Ростовской области. Он упал на дорогу из Каменска-Шахтинского в поселок Глубокий, движение перекрыто, сообщил в Telegram-канале врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По уточненной информации, в Каменском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено. Для обезвреживания взрывного устройства вызвана саперная группа", - сказано в сообщении.

Уточняется, что общественный транспорт пока не курсирует по трем маршрутам, движение возобновят после ликвидации опасности.

Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА несколько населенных пунктов (х. Верхний Пиховкин, пос. Каменогорье, х. Березовый, х. Астахов) испытывают проблемы с электроэнергией. Кроме того, была нарушена работа водозабора Таловая Балка, работает аварийная бригада. Глава региона отметил, что из людей никто не пострадал.