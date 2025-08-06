Ему было 49 лет

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Руководитель следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике Николай Щепкин умер в возрасте 49 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

"Скоропостижно в возрасте 49 лет ушел из жизни наш коллега - руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор юстиции Николай Вячеславович Щепкин", - говорится в сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин выразил родным Щепкина соболезнования. Он заверил, что ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку семье умершего.

"Высококвалифицированный специалист, прекрасный руководитель - свою жизнь он посвятил служению Отечеству. Его ответственный подход к работе ценили не только коллеги, но и сотрудники других правоохранительных органов. Николай Вячеславович отличался исключительным трудолюбием, принципиальностью, твердостью характера, но в то же время оставался доброжелательным, отзывчивым, внимательным и неравнодушным ко всем, кто нуждался в помощи", - добавили в пресс-службе слова Бастрыкина.

Николай Щепкин родился в 1975 году в Москве. Будучи студентом Московской государственной юридической академии, начал работу следователем прокуратуры районного звена, в дальнейшем занимал различные, в том числе руководящие должности в правоохранительных органах. В 2019 году назначен руководителем следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.