Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в Джорджии

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США координирует действия с Пентагоном по поводу стрельбы на военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия. Об этом говорится в заявлении ФБР, полученном по запросу ТАСС.

"ФБР <…> осведомлено об инциденте в Форт-Стюарте и осуществляет координацию с отделом уголовных расследований Сухопутных войск США для предоставления любой помощи, которая может понадобиться", - сказано в документе.

Как написала в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Джорджии. Она также указала, что Белый дом следит за развитием ситуации.

Как ранее сообщил телеканал Fox News, по меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы на американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия, стрелявший задержан. Ведущая телеканала сообщила о неподтвержденных данных о возможном втором стрелявшем, "забаррикадировавшемся в комнате".

Форт-Стюарт является одной из крупных американских баз, на ней размещаются несколько тысяч военных. В январе сообщалось, что в результате инцидента с транспортным средством в ходе прохождения военной подготовки на базе погибли двое военных.