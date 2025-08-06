По данным телеканала, пять пострадавших также являются военнослужащими

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Устроивший стрельбу на военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия является сержантом ВС США, пострадавшие также являются военнослужащими, сообщил телеканал Fox News.

"Стрелявшим является мужчина, сержант Сухопутных войск США, - сказал журналист телеканала в прямом эфире. - Пять американских военных получили ранения на [военной базе] Форт-Стюарт, по меньшей мере двое из них доставлены в больницу". Информации о мотивах стрелявшего пока не приводится.

Ранее сообщалось, что правонарушитель был задержан и находится под стражей.

Форт-Стюарт является одной из крупных американских баз, на ней размещаются несколько тысяч военных. В январе сообщалось, что в результате инцидента с транспортным средством в ходе прохождения военной подготовки на базе погибли двое военных.