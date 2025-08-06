Поврежден жилой дом в Никитовском районе, а также аптека и магазин в Центрально-Городском районе, сообщил глава региона

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Пятеро мирных жителей Горловки ДНР получили ранения из-за атак украинских войск за сутки, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Пять мирных жителей Горловки пострадали сегодня из-за киевской агрессии. <...> Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В Калининском районе города от подрыва на мине "Лепесток" ранения средней степени тяжести получил мужчина 1972 года рождения. В Центрально-Городском районе при атаке дрона-камикадзе пострадали женщины 1976 и 1996 годов рождения. В Никитовском районе от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ранения средней степени тяжести получили мужчины 1996 и 2006 годов рождения, перечислил Пушилин.

По его данным, поврежден жилой дом в Никитовском районе, а также аптека и магазин в Центрально-Городском районе Горловки. Всего ВСУ совершили десять вооруженных атак с применением ударных БПЛА, заключил глава ДНР.