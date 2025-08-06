Прокуратура инициировала проверку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 августа. /ТАСС/. Подростки в Великом Новгороде обстреливали из пневматического оружия проезжающие машины на одной из улиц. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщила областная прокуратура.

"На улице Псковская в Великом Новгороде группа подростков обстреливает проезжающие машины, что может повлечь получение травм водителями и пассажирами, а также причинение вреда их имуществу", - говорится в сообщении.

По поручению прокурора Новгородской области Сергея Швецова прокуратурой будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьями подростков.

Сотрудники надзорного органа оценят также условия хранения и использования оружия, добавили в прокуратуре.