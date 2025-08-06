Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших мирных жителей от действий ВСУ увеличилось до шести в Горловке ДНР за сутки. Из-за сброса взрывоопасного предмета пострадал мужчина 2003 года рождения в Никитовском районе, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 6 августа по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Никитовский район [Горловки], в результате сброса ВОП с БПЛА по ул. Черняховского ранен еще один мужчина 2003 года рождения", - говорится в Telegram-канале управления.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, отмечается в тексте.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пятеро мирных жителей Горловки получили ранения из-за атак украинских войск за сутки.