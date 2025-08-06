Троим из пяти раненых военнослужащих понадобилось хирургическое вмешательство, сообщил генерал Сухопутных войск США Джон Лубас

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Все пострадавшие в результате стрельбы на американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия находятся в стабильном состоянии и вскоре должны поправиться.

"Военнослужащий, прикомандированный к [базе] Форт-Стюарт, открыл огонь и ранил пятерых солдат здесь. К счастью, все они (раненые - прим. ТАСС) находятся в стабильном состоянии и должны пойти на поправку", - сказал на пресс-конференции командир 3-й пехотной дивизии, генерал Сухопутных войск США Джон Лубас, добавив, что для помощи троим из пяти пострадавших потребовалось хирургическое вмешательство. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox News.

Лубас сообщил, что стрелявший - сержант Корнелиус Рэдфорд - был оперативно обездвижен военными и помещен под стражу, что помогло избежать большого числа жертв. Генерал добавил, что мотивы действий сержанта в настоящее время выясняются, Рэдфорд никогда не принимал участия в боевых действиях.

Форт-Стюарт является одной из крупных американских баз, на ней размещаются несколько тысяч военных. В январе сообщалось, что в результате инцидента с транспортным средством в ходе прохождения военной подготовки на базе погибли двое военных.