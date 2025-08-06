К ликвидации возгорания привлекали 4 единицы техники и 17 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание покрышек и мусора площадью 600 кв. м в петербургском поселке Лисий Нос, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В 23:24 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

О возгорании в двухэтажном неэксплуатируемом здании на Приморском шоссе, 140, корпус 1, стало известно в 17:56 мск. Изначально сообщалось о площади пожара в 120 кв. м, позднее она увеличилась до 600 квадратов, к 19:23 огонь удалось локализовать. К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы техники и 17 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Установление причин и обстоятельств пожара контролирует прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга.