На Камчатке предупредили о возможных пеплопадах из-за извержения вулкана

Незначительное количество пепла может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского округа, сообщили в региональном МЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке предупредили о возможном выпадении незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа после утреннего выброса на вулкане Ключевская сопка. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"По данным лаборатории исследований сейсмической и вулканической активности КФ ФИЦ ЕГС РАН, утром 7 августа был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 10 000 м при высоте самого исполина - 4 750 м. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. На пути следования находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа, там не исключается незначительное количество пепла", - рассказали в ведомстве.

Согласно проведенному информационному взаимодействию с оперативным дежурным ЕДДС муниципального округа, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля.