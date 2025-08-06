Извержение вулкана продолжается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 августа. /ТАСС/. Наивысший код авиационной опасности присвоен извержению Ключевского вулкана на Камчатке после утреннего пеплового выброса.

Об этом сообщили ТАСС в Камчатской службе реагирования на вулканические извержения.

"Ключевской - код авиационной опасности красный. Взрывоопасное извержение вулкана продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее у исполина был оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что его активность может угрожать работе двигателей низколетящих воздушных судов.

Утром вулкан выбросил пепел на высоту до 11 км. Спасатели предупредили о возможных пеплопадах в Усть-Камчатском округе. В ближайшие три дня прогнозируется усиление извержения.