В его доме изъяли средства связи, платежные инструменты и другие улики

ЧИТА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю задержали местного жителя за финансирование запрещенной международной террористической организации (МТО), действующей на территории Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

"Установлено, что подозреваемый 1996 года рождения, разделяя идеологию МТО и следуя инструкциям, полученным через мессенджер Telegram от функционеров терорганизации, осуществил денежные переводы на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды террористической деятельности. <...> В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

В доме подозреваемого были изъяты средства связи, платежные инструменты и другие улики. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. Задержанному грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 до 700 тыс. рублей.