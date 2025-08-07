Движение поездов осуществляется в штатном режиме

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Атаку беспилотных летательных аппаратов отразили в Волгоградской области, возник пожар на железнодорожной станции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Волгоградской области", - сообщил Бочаров, его слова передает пресс-служба администрации области. Он также отметил, что на ж/д станции Суровикино произошел пожар в административном здании, который оперативно ликвидируют. Пострадавших нет.

Уточняется, что на ж/д станции Максима Горького работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА, повреждений объектов нет.

"Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме", - подчеркнул глава региона.