В Славянске-на-Кубани мужчина получил ранения после атаки БПЛА

Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате атаки на Славянску-на-Кубани, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь.", - сообщил он.

В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Кондратьев поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь.

Кроме того, в Красноармейском районе падения обломков БПЛА вызвали небольшие возгорания, которые быстро ликвидировали.

"Обошлось без пострадавших", - рассказал Кондратьев.

В акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет.