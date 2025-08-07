В Славянске-на-Кубани мужчина получил ранения после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате атаки на Славянску-на-Кубани, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
"В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь.", - сообщил он.
В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Кондратьев поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь.
Кроме того, в Красноармейском районе падения обломков БПЛА вызвали небольшие возгорания, которые быстро ликвидировали.
"Обошлось без пострадавших", - рассказал Кондратьев.
В акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет.